元モー娘。飯田圭織、“思いつき”で作った豚ロースのカレー粉焼き弁当公開「お肉たっぷりで満足度高い」「彩りが最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。
【写真】44歳元モー娘。「お子さん喜びそう」思いつきで作ったボリューム満点弁当
飯田は「水曜日は」「豚ロース肉のカレー粉焼き」とコメントし、写真を投稿。大小2つの弁当箱にそれぞれ黒ごまを振ったおにぎりと豚ロースのカレー粉焼き、ゆで卵とブロッコリーが入っており、チーズやさくらんぼが添えられている。「暑いのでカレーが食べたいかな？と思いつきで作りました」と子供を思う気持ち溢れるメニューとなっている。
この投稿には「愛情たっぷり」「真似したい」「お子さん喜びそう」「盛り付けが綺麗」「彩りが最高」「健康的で美味しそう」「お肉たっぷりで満足度高い」などとコメントが寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「お子さん喜びそう」思いつきで作ったボリューム満点弁当
◆飯田圭織、手作りのお弁当を公開
飯田は「水曜日は」「豚ロース肉のカレー粉焼き」とコメントし、写真を投稿。大小2つの弁当箱にそれぞれ黒ごまを振ったおにぎりと豚ロースのカレー粉焼き、ゆで卵とブロッコリーが入っており、チーズやさくらんぼが添えられている。「暑いのでカレーが食べたいかな？と思いつきで作りました」と子供を思う気持ち溢れるメニューとなっている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷり」「真似したい」「お子さん喜びそう」「盛り付けが綺麗」「彩りが最高」「健康的で美味しそう」「お肉たっぷりで満足度高い」などとコメントが寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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