大沢たかお、シンプルコーデ＆“変装なし”で横須賀駅ホームショット公開「爽やかすぎる」「遭遇したい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の大沢たかおが5月13日、自身のInstagramを更新。横須賀駅を訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】57歳大物俳優「爽やかすぎる」変装なしで横須賀駅ホーム降臨
大沢はバラの絵文字を添えて、バラの前で笑顔で立つショットを公開。白いタンクトップに白いシャツを羽織りゆるっとしたデニムを合わせ、青い空とのコントラストが印象的なショットとなっている。また、別の写真では「よこすか」と書かれたプレートがある駅のホームに立つ姿も披露している。
この投稿には「格好良すぎる」「白シャツも笑顔も素敵です」「笑顔が眩しい」「バラに勝つ美しさ」「爽やかすぎる」「遭遇したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】57歳大物俳優「爽やかすぎる」変装なしで横須賀駅ホーム降臨
◆大沢たかお、笑顔で駅のホームに立つ姿公開
大沢はバラの絵文字を添えて、バラの前で笑顔で立つショットを公開。白いタンクトップに白いシャツを羽織りゆるっとしたデニムを合わせ、青い空とのコントラストが印象的なショットとなっている。また、別の写真では「よこすか」と書かれたプレートがある駅のホームに立つ姿も披露している。
◆大沢たかおの投稿に反響
この投稿には「格好良すぎる」「白シャツも笑顔も素敵です」「笑顔が眩しい」「バラに勝つ美しさ」「爽やかすぎる」「遭遇したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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