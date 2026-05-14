2児の母・石川梨華「大好評だった」息子たちが苦手な野菜使用した夜ごはんメニュー公開「栄養バランス最高」「ボリューミーで大満足」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月13日、自身のInstagramを更新。手作りの夜ごはんを公開し、話題となっている。
【写真】41歳元モー娘。「大好評だった」息子たちが苦手な野菜使用したナスとチーズの肉巻き
石川は「昨日の夜ごはん」とつづり、写真を投稿。「ナスのチーズと大葉の肉巻き」「海老とブロッコリーのガーリック炒め」「キャベツと豚バラの旨辛炒め」「きゅうりとカニカマのサラダ」「タコときゅうりとわかめの酢の物」「具沢山クリームスープ」とメニューを記し、食卓に並ぶ様子を披露している。
また「ナスが苦手な息子たちなんだけどナスとチーズの肉巻きは大好評だった また作るぜ」と、嬉しそうな様子も報告している。
この投稿には「ボリューミーで大満足のメニュー」「栄養バランス最高」「どれも美味しそう」「愛情たっぷりの食卓、素敵です」「真似したいメニューばかり」「理想のおうちごはん」などとコメントが寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「大好評だった」息子たちが苦手な野菜使用したナスとチーズの肉巻き
◆石川梨華、手作りの夜ごはん公開
石川は「昨日の夜ごはん」とつづり、写真を投稿。「ナスのチーズと大葉の肉巻き」「海老とブロッコリーのガーリック炒め」「キャベツと豚バラの旨辛炒め」「きゅうりとカニカマのサラダ」「タコときゅうりとわかめの酢の物」「具沢山クリームスープ」とメニューを記し、食卓に並ぶ様子を披露している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「ボリューミーで大満足のメニュー」「栄養バランス最高」「どれも美味しそう」「愛情たっぷりの食卓、素敵です」「真似したいメニューばかり」「理想のおうちごはん」などとコメントが寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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