「夢グループ」所属の歌手・保科有里さんが、2026年5月7日にインスタグラムを更新し、元大相撲力士の琴欧洲こと鳴戸勝紀親方との2ショットを公開した。引退から12年経った現在の姿や、保科さんとの身長差に、さまざまな反響が寄せられている。

「身長202センチ めちゃくちゃ大きなかたでした」

保科さんはインスタグラムで、「とある所でバッタリお会いした琴欧洲さん」と切り出し、鳴戸親方との2ショットを公開した。

「身長202センチ めちゃくちゃ大きなかたでした ちなみに私は163.5センチ」と記しているように、保科さんの頭の先が鳴戸親方の肩に届かないほど、身長差がある。

この投稿には、「背が高くてビックリですね〜」「琴欧洲さんも、お元気そうで、良かったです」「有里さんが小柄に見えます」「やはり少し痩せましたねー」といった声が寄せられている。

鳴戸親方はブルガリア出身。2022年11月に初土俵を踏み、06年1月に大関に昇進した。14年3月に引退し、現在は鳴戸部屋の師匠を務めている。力士時代の公称身長は202センチ、体重は155キロだった。