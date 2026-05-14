【野菜嫌いのお子様に】名作料理マンガ『ザ・シェフ』に学ぶ、子供が喜んで野菜を食べる魔法の裏技

「うちの子、野菜を全く食べてくれなくて…」と悩む親御さんは多いのではないでしょうか。

泣いて嫌がる子どもに無理やり食べさせるのは、親にとっても子どもにとってもストレスですよね。そんな「子どもの野菜嫌い」を見事に解決するヒントが、名作グルメマンガ『ザ・シェフ』の中に隠されていました。

レストランで大号泣！野菜を拒否する子ども

『ザ・シェフ』第6話「ミシュラン方式②」では、高級レストランで食事をする家族の姿が描かれています。

しかし、小さな男の子は「だってみんな嫌いなんだものーッ」「アイスクリーム食べたいよー」と泣き叫び、食器を投げ捨てるなどの大暴れをしてしまいます。

父親が手を上げて無理やり黙らせようとしますが、子どもはさらに大泣きし、周囲の客（実は覆面調査員）を大いに苛立たせてしまいます。

天才シェフの解決策は「野菜のシャーベット」

この最悪の空気を変えたのが、主人公の天才シェフ・味沢です。

彼は怒るでもなく、スッと男の子の前に「アイスクリーム」を差し出します。

一口食べた男の子は「うわ～～～っ、おいしい！」と大喜び。

しかし、実はこれ、ただのアイスではなく「にんじんのシャーベット」だったのです。

発想の転換！「見た目と食感」を変えれば野菜は食べられる

味沢は「他にもトマトやカボチャなど野菜のシャーベットは意外に簡単でおいしいものなんです」「野菜嫌いの子供でもこれなら喜んで食べるでしょう」と語ります。

野菜そのものの形や苦味が苦手でも、子どもが大好きな「冷たくて甘いアイス（シャーベット）」に姿を変えることで、進んで食べてくれるようになるという見事な発想の転換です。

まとめ

野菜を細かく刻んでハンバーグに隠すなどの工夫は定番ですが、「シャーベットにする」というアプローチは意外と盲点かもしれません。

子どもの野菜嫌いに悩む方は、ぜひこの『ザ・シェフ』のアイデアを家庭でも試してみてはいかがでしょうか。