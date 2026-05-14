◆米大リーグ ブルージェイズ５×―３レイズ＝延長１０回＝（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、バットでは８回に貴重な同点犠飛で４番の役割を果たし、三塁の守備でも好守を見せた。ブルージェイズはバーショのサヨナラ満弾で接戦を制した。

レイズの先発は右腕のジャックス。昨季まで３年連続で７０試合以上に登板し、今季途中から先発になった右腕だ。初対戦だった岡本は、両軍無得点の２回先頭で迎えた１打席目にフルカウントから四球を選んで出塁し、１５試合連続出塁とした。

両軍無得点だった４回表の守備では、先頭・シンプソンの三塁線への強烈な当たりを横っ跳びで反応。好捕してすぐに立ち上がって一塁に送球してアウトにする好プレーを見せた。アウトにすると一塁手のゲレロと目を合わせて得意げににやりと笑顔を見せた。ＭＬＢ公式ＳＮＳでも取り上げられ「岡本和真がホットコーナーで好守を見せた」と投稿された。

４回無死一塁の２打席目は二ゴロ併殺打。１０打席連続安打なしとなった。両軍無得点の６回１死の３打席目は２番手右腕・ビギーと対戦し、中飛に打ち取られた。０―１で１点を追う８回無死満塁の大チャン氏は、右腕ベーカーの初球に反応して左犠飛で同点に追いつき、本拠地は大きく盛り上がった。

同点で迎えた９回の守備では、１死一塁でフェドゥシアの飛球を、三塁側観客席のネットに飛び込むようにして食らいついたが、打球は頭に当たって捕球できなかった珍プレー。岡本も思わず苦笑いするしかなかった。

１―３で迎えた延長１０回１死一、二塁の５打席目は、サヨナラのチャンスだったが、四球を選んで出塁。１死満塁とチャンスを広げ、バーショの劇的サヨナラ満弾につなげた。