ことしに入って確認されたはしかの患者数は462人にのぼり、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。

厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月3日までの1週間で、全国で23人確認されました。

ことしの累計は462人にのぼり、去年の同じ時期の4.3倍以上と、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。

新たに報告された23人の内訳は、東京都が13人と最も多く、次いで埼玉県の6人、ほか千葉県、神奈川県、奈良県、沖縄県で1人ずつとなっています。

はしかは感染力が非常に強く、免疫がない人が感染するとほぼ100パーセントの確率で発症します。

約10日間の潜伏期間を経て、風邪のような症状が続いたあと、高熱と発疹が現れるのが特徴で、厚労省は、ワクチン接種の確認や症状が出た場合は、事前に医療機関へ連絡するよう呼びかけています。

なお、厚労省は以前から検討していたはしか、おたふくかぜ、風疹を一度に予防できる3種混合の「MMRワクチン」について、今月11日に国内での製造販売を承認しました。

国内での使用は約30年ぶりだということです。

今後は、公費による定期接種化に向けた議論が進められる見通しです。