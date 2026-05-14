ビーマップ<4316.T>が急反落している。１３日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１９億円から１７億２１００万円（前の期比１５．２％増）へ、営業損益が５０００万円の黒字から９７００万円の赤字（前の期１億８２００万円の赤字）へ、最終損益が３０００万円の黒字から１億１５００万円の赤字（同１億７９００万円の赤字）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。



モビリティ・イノベーション分野で受益者負担のデジタルチケットシステム「ただチケ」の収益化が遅れていることや、ワイヤレス・イノベーション分野で構築案件などの減少があり、売上高が計画未達となったことが要因。また、輸入機器販売案件での損益悪化や棚卸資産の滞留を踏まえた評価減の実施、一部出荷済製品で回収・交換を要することになった費用見込み額の計上なども損益を悪化させた。



出所：MINKABU PRESS