「賢明な補強となる」香川真司を冷遇した指揮官が率いる名門、日本代表FW獲得の動きに現地メディアが意見「ベストを引き出すためにアプローチを変えなければ…」
フェイエノールトの上田綺世には、プレミアリーグの複数クラブが関心を寄せていると言われる。そのひとつがエバートンだ。
専門サイト『Goodison News』は５月12日、名門エバートンが前線強化を目指しており、上田の決定力は魅力と報じた。一方で、デイビッド・モイーズ監督の下で力を発揮できるか懸念も示している。
同メディアは「ティエルノ・バリーとベトがそのクオリティをうかがわせ、有望な兆候があるものの、エバートンはCF補強を狙うだろう」と伝えた。
「ウエダは今季を通じて決定力の高いスコアラーであることを証明してきた。『Sofascore』によると、得点期待値18.93で25得点。フィニッシュに関して自信を持っている選手だと示されている」
そのうえで、「ウエダが加入したら、モイーズ監督はベストを引き出すためにアプローチを変えなければいけないかもしれない」と続けている。
「エールディビジでの彼は１試合平均でシュートが3.3本。だが、エバートンのストライカーはそれだけのチャンスを手にしていない傾向だ。バリーは１試合平均１本のみ。ベトは1.2本。ウエダはオランダで見事だったが、（エバートンでは）３分の１ほどのチャンスしか得られないだろう」
「それが問題なのは確かだ。ただ、モイーズが来季、もっと積極的になり、前線の選手たちがもっとチャンスを得られるようにしたら、ウエダ獲得は賢明な補強となるだろう。そうでなければ、たとえ移籍金1500万ポンド（約32億円）程度でも、チャンスの数に応じて活躍できるFWを獲得するリスクとなる。モイーズはこの大きな欠点を理解しなければならない」
モイーズ監督はマンチェスター・ユナイテッド時代に香川真司を冷遇した過去があるが、果たして上田を獲得するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
専門サイト『Goodison News』は５月12日、名門エバートンが前線強化を目指しており、上田の決定力は魅力と報じた。一方で、デイビッド・モイーズ監督の下で力を発揮できるか懸念も示している。
同メディアは「ティエルノ・バリーとベトがそのクオリティをうかがわせ、有望な兆候があるものの、エバートンはCF補強を狙うだろう」と伝えた。
そのうえで、「ウエダが加入したら、モイーズ監督はベストを引き出すためにアプローチを変えなければいけないかもしれない」と続けている。
「エールディビジでの彼は１試合平均でシュートが3.3本。だが、エバートンのストライカーはそれだけのチャンスを手にしていない傾向だ。バリーは１試合平均１本のみ。ベトは1.2本。ウエダはオランダで見事だったが、（エバートンでは）３分の１ほどのチャンスしか得られないだろう」
「それが問題なのは確かだ。ただ、モイーズが来季、もっと積極的になり、前線の選手たちがもっとチャンスを得られるようにしたら、ウエダ獲得は賢明な補強となるだろう。そうでなければ、たとえ移籍金1500万ポンド（約32億円）程度でも、チャンスの数に応じて活躍できるFWを獲得するリスクとなる。モイーズはこの大きな欠点を理解しなければならない」
モイーズ監督はマンチェスター・ユナイテッド時代に香川真司を冷遇した過去があるが、果たして上田を獲得するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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