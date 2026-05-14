BE:FIRST（ビーファースト）のJUNON（ジュノン）とTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー） のSOOBIN（スビン）によるダンスチャレンジ動画が公開され、「最高のコラボ」と反響を呼んでいる。

【動画】BE:FIRSTジュノンとTXTスビンが踊る「Stick With You」【写真】『CDTVライブ!ライブ!』に出演した2組①～④

■BE:FIRSTジュノンがスビンと一緒にTXT「Stick With You」をしなやかに踊る

2組は5月11日にオンエアされた音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』（TBS系）で共演。チャレンジ動画では番組のスタジオにて、TOMORROW X TOGETHERの「Stick With You」を一緒にダンスしている。

スビンは白シャツにブラックパンツのモノトーンコーディネート、ジュノンは上下グレーのスウェットのストリートルック。ジュノンは183.7cm、スビンは185cmと、長身で抜群のプロポーションの持ち主のふたりが華やかに並んだ。切ない「Stick With You」のメロディに乗せて、ジュノンもスビンと並んでしなやかで繊細なダンスを披露。最後はふたりが背中合わせに立った。

SNSでは「最高のコラボ！」「2人とも背高い！」「振付に色気を感じる」「かっこよすぎ」「美×美」「高身長組コラボやばい」「神コラボ」「スタイルよすぎ」「透明感すごい」「やばい大感謝」「JUNONがK-POP踊ってるの尊い」「イケメンとイケメンのコラボは最高でしかない」「アンニュイな雰囲気にうっとり」など、話題を集めている。

■写真：『CDTVライブ！ライブ！』に出演したBE:FIRST

■写真：『CDTVライブ！ライブ！』に出演したTOMORROW X TOGETHER