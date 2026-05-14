YOASOBI×ユニクロ「UT」が5年ぶりにコラボ！「自由に楽しんで着てもらえたらとても嬉しい」（ikura）

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YOASOBIが、5年ぶり2度目となるユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」とのコラボレーションが決定。7月中旬より発売となる。

■4人のクリエイターがYOASOBIをテーマにデザイン

今回は、YOASOBIのクリエイティブを全面的に支えている、藍にいな、 GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE、Ryota Daimon、QINGYIといった4人のクリエイターたちがYOASOBIのふたりをテーマにデザインを書き下ろした。UTだけの特別なコレクションとなるデザインは計4種類あり、今回のコラボレーションのためだけに書き下ろされた特別な「YOASOBI」ロゴも落とし込まれている。

ボディは様々なスタイリングに合わせやすい、レギュラーボディを採用。YOASOBIの世界観を感じ取れるコレクションとなっている。

■YOASOBI コメント

■YOASOBI UT クリエイター コメント