YOASOBI×ユニクロ「UT」が5年ぶりにコラボ！「自由に楽しんで着てもらえたらとても嬉しい」（ikura）
YOASOBIが、5年ぶり2度目となるユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」とのコラボレーションが決定。7月中旬より発売となる。
■4人のクリエイターがYOASOBIをテーマにデザイン
今回は、YOASOBIのクリエイティブを全面的に支えている、藍にいな、 GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE、Ryota Daimon、QINGYIといった4人のクリエイターたちがYOASOBIのふたりをテーマにデザインを書き下ろした。UTだけの特別なコレクションとなるデザインは計4種類あり、今回のコラボレーションのためだけに書き下ろされた特別な「YOASOBI」ロゴも落とし込まれている。
ボディは様々なスタイリングに合わせやすい、レギュラーボディを採用。YOASOBIの世界観を感じ取れるコレクションとなっている。
■YOASOBI コメント
■YOASOBI UT クリエイター コメント
◎藍にいな
二度目のUTコラボということで、再び私のイラストを起用していただき大変うれしく思っております。
YOASOBIさんの「小説を音楽にする」というコンセプトから着想を得て、本から物語と音楽が立ち上がっていく様子をイラストに落とし込みました。
◎GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE
ライブセットやグッズなどで関わってきたYOASOBIのUTコラボに参加できたことうれしく思います。
自分のことを全く知らない人がデザインだけを見て自分のことを知らないまま着てほしいです。そしてそれを街で見られる日を楽しみにしています。Ayaseさん、ikuraさんを少年漫画的な解釈でキャラ化しました。YOASOBIのガチャッとしたイメージやあらゆるものとコラボレーションすることでいのちを吹き込む表現から発想し服や靴、炎をクリーチャーのようにしました。
◎Ryota Daimon
YOASOBIのお二人が同じ方向を見つめ、自由に羽ばたいていく姿を描きました。唯一無二の輝きをエアブラシで表現し、今回のコラボレーションへの敬意と、さらなる飛躍への願いを込めています。
◎QINGYI
ikuraさんとAyaseさんを軸に、YOASOBIの楽曲から広がるイメージとお二人の感性を重ね合わせて描きました。この作品から、YOASOBIが新たな段階へと移行していく空気を感じ取っていただければと思います。
■関連リンク
YOASOBI UT 商品リンク
https://www.uniqlo.com/jp/ja/spl/ut-graphic-tees/yoasobi-26ss/men
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp/