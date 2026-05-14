14日11時現在の日経平均株価は前日比211.78円（0.33％）高の6万3483.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は600、値下がりは921、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を249.81円押し上げている。次いでファナック <6954>が118.84円、ＴＤＫ <6762>が69.64円、東エレク <8035>が57.32円、キオクシア <285A>が33.56円と続く。



マイナス寄与度は143.21円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が39.22円、コナミＧ <9766>が28.16円、ファストリ <9983>が25.74円、住友不 <8830>が25.07円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、電気機器、鉄鋼、化学と続く。値下がり上位には不動産、建設、その他金融が並んでいる。



※11時0分7秒時点



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