元ＮＨＫの神田愛花が１３日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、強靱（きょうじん）メンタルのエピソードを紹介。聞いていたたんぽぽ・川村エミコが「考えられないです！」と絶句する一幕があった。

この日は「メンタル強すぎる女＆弱すぎる女」が集合。その中で「強すぎる女」として登場したのが神田。街の声で「何度も試着してお断りできる」と答えた人がいたことから「私も初めて入る飲食店に行って、思ったのと内装が違うなとか、メニュー見て食べたくない感じだなって思うと、その段階で『申し訳ないです、ちょっと私はここでお食事やめさせて頂きますね』って退店したりしている」と、途中退店することもあるとした。

上田晋也は「急用ができましてとか言わないの」と聞くと「うそはつかないが、今日は退店させていただきますって」と言い放った。

これにファーストサマーウイカも「わかります」といい「オムライスの店とかなら、デミグラスないですか？ケチャップだけですって言われたら、ああそうですか、じゃあまた今度かな〜って（退店）」と神田に同意した。

これに信じられないという表情をしたのがメンタル弱めの川村。「考えられないです」と驚き「安いやつでも頼みますよ。だって（店に）入ったんですから」と目を丸くしていた。