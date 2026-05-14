「ブレーブス−カブス」（１３日、アトランタ）

カブスが１０連勝後にまさかの４連敗。先発の今永昇太投手が今季最長となる７回０／３を２失点と好投するも、降板後にリリーフ陣が打ち込まれる悪夢の展開が待っていた。

立ち上がりからボールにキレがあった今永。四回に先制ソロを被弾したが、すぐに気持ちを切り替えた。五回から七回まで３イニング連続の三者凡退という圧巻投球。メジャー最長イニングがかかる八回のマウンドに上がったが、まさかの悪夢が待っていた。

先頭のハリスを二ゴロに打ち取ったかに思われたが、ホーナーのグラブトスが一塁手のはるか頭上へ。これが内野安打となってしまうと、カウンセル監督がベンチを出てきて交代を告げた。今永は十分に役割を果たしたが、２番手のマトンがタイムリーを浴びて勝ち越しを許した。さらにデュボーンの２ランで一気に突き放され、今永は３敗目を喫した。

カブスは打線が奮起することができず、破竹の１０連勝後にまさかの４連敗。３戦連続のクオリティースタートとなった今永でも止めることができなかった。

降板後、ベンチの最前列で厳しい表情を浮かべていた今永。あまりにも悔しいマウンドとなった。