ピン芸人のバイク川崎バイク（以下、ＢＫＢ）が１３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、トレードマークのサングラスを外した素顔を公開して反響を呼んでいる。

ＢＫＢは「ＮＥＷ宣材写真仕上がりまヒィア！！！！！」と投稿し、自身の写真を添付。それは、サングラスではなく黒ぶちメガネを掛け、ネイビーのピンストライプスーツに黄色のチェックネクタイという姿だ。首をやや下に傾け、ギロリと前を見てニラミを利かせたキメ顔を披露している。

所属する吉本興業の自身のプロフィルでも宣材写真が同様のものが加えられた。

「ＢＫＢだけではない活動（コントや執筆や美容など）のギャップを伝えるためにキレイめ別パターンも撮ったのですがなんかＶシネのザコ詐欺師みたいになりましたのでザコ詐欺師役オファーお願いします（気に入ってはいますすす）」と続けた。

見てみると、確かにＶシネマのチンピラ詐欺師風でもある。

これにはネットユーザーから「いつものＢＫＢじゃなくてメッロ」と称賛の声が寄せられた。

「シャ乱Ｑ」の若かりしころのつんく♂の写真を添付し、「メガネかけたらくりそつ」とつんく♂に似ているとも指摘された。

ＢＫＢが自ら「ザコ詐欺師」とネタにした通り、「少額専門の金貸し屋みたい」「地面師たちに出てきそう笑」と詐欺師を描いたヒットドラマ「地面師たち」（ネットフリックス）を絡めたイジりもあった。