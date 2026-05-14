敵地ブレーブス戦

米大リーグ・カブスの今永昇太投手が13日（日本時間14日）、敵地ブレーブス戦に先発登板。7回0/3を投げて、5安打2失点、6奪三振。試合前の時点で、両リーグトップのチーム打率.271を誇る最強打線を相手に好投を見せたが、降板直後に味方投手が打たれ、3敗目を喫した。日本人ファンも嘆きの声をあげている。

今永は初回から“らしさ”全開。先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、続くボールドウィンはゾーン外のスライダーで空振り三振。アルビーズには高めのストレートで連続三振。キレのあるボールで、強力打線を翻弄した。

4回にソロを被弾したものの、5、6、7回は三者凡退。抜群の安定感を見せると、8回先頭に内野安打を許したところで降板となった。ハイクオリティスタートの好投だった。しかし、後を継いだメートンは、8分後に勝ち越し打を打たれ、さらにデュボンに2ランを浴びるなど炎上。今永降板からわずか13球で3点差を許した。メートンは試合前まで防御率7.45だった。

これにはX上の日本ファンも嘆いた。「今永先生が可哀想すぎるだろ…」「今永の好投が一瞬にして消し飛んだ」「7回1失点が2失点負け投手になるやん」「今永のあとのリリーフが打たれてしまった。2失点で負け投手になりそう」「今永降りた途端ボコボコやん」「今永先生不憫です」「今日の今永先生に負けがつくのはほんと納得いかない」といった声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）