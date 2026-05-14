フィギュアのトップスケーター坂本花織選手は2026年5月13日に引退会見を行い、「現役で一生懸命練習するっていうのは青春だったんだなあ」と振り返った後、突然、大学時代から付き合っていた男性と5月5日に入籍したとびっくり報告。「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）も速報と独自インタビューで伝えた。

「常に冷静に物事を考える方です」

坂本さんは「自分とは真逆の方で、常に冷静に物事を考える方で、楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる人です」と報告した。

コメンテーターの古舘伊知郎さん（タレント）は、「性格が自分とは正反対だっておっしゃっていたけど、坂本さんはその人は同時に面白い人だって言ってるから、ユニークで面白いと言ってるから、性格が違っていて、一部でぴったりというのは、一番いいんじゃない」と祝福した。

JNNの独自インタビューに、坂本さんは「（私は）割とガチャガチャしてるんですけど、家の中でも騒がしく走り回っている感じで。それを冷静に見ているという人」と、カレを説明した。

ミラノ・コルティナ五輪にも応援に来てくれた

2月のミラノ・コルティナ五輪にも応援に来ていて、「一緒に戦ってくれるような言葉をかけてくれるので、それが他の人と違うなって思いました」と語り、滑っている時もどこにいるか見えていたという。

司会の石井亮次アナは「学生時代からの付き合いということは、（2022年の）北京オリンピックのころからのお付き合いになるのかもしれないね」と、さっそくお相手の詮索に忙しく、普段はお堅いニュース解説の石塚元章・CBC特別解説委員も「（坂本選手の）競技映像を見ると、どこかに映っていらっしゃるかもしれないね」と興味津々である。スケート関係者ではないという。

（シニアエディター 関口一喜）