グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』が登場。

「ドナルドダック」と「チップ」「デール」がデザインされたスイーツと共に、新作グッズも発売されます☆

ディズニー「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」／グッズ

販売期間：2026年5月20日(水)〜6月23日(火)ごろまで

販売店舗：

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Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店／東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)取扱商品：ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA（ドナルドダック）／10枚入 パッケージB（チップ＆デール）／ドナルドダック/ランチトートバッグ／パッケージA ランチトートバッグセット／チップ＆デール/ポーチ／パッケージB ポーチセット東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)取扱商品：ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA（ドナルドダック）／10枚入 パッケージB（チップ＆デール）／ドナルドダック/ランチトートバッグ羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)／羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)取扱商品：ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA（ドナルドダック）／10枚入 パッケージB（チップ＆デール）通販情報：受付期間：2026年5月18日(月)10:00~公式オンラインショップ「パクとモグ」／パクとモグスイーツショップ 楽天市場店／パクとモグスイーツショップ Yahoo!店／パクとモグスイーツショップ HANEDAshopping店取扱商品：ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA／パッケージB／10枚入 パッケージA ランチトートバッグセット／10枚入 パッケージB ポーチセット※グッズ(単品)の販売は実施されません※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

今回のスイーツは2025年に新発売され、大好評だった『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』が再び登場します！

さらに新作グッズのランチトートバッグとポーチも登場。

6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日を、あま〜くとろけるハッピースイーツで「チップ」「デール」と一緒に「ドナルドダック」をお祝いすることができます☆

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」

価格：各1,404円(税込)

※包装紙がけはありません

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

「ドナルドダック」と「チップ＆デール」のように、とびきり元気にはみだしちゃった？！

『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』は、そんな3匹を想像して思わず笑顔になってしまう、キュートなはみ出しサンドです。

「ドナルドダック」のころころ変わる表情と「チップ＆デール」のにっこり笑顔も一緒に、シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキー。

東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”が、はみだすほど大きくサンドされています。

シャリッと一口かじると、お口いっぱいに優しいミルキー感が広がるスイーツです☆

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージA「ドナルドダック」デザイン

『パッケージA』は、とびきりチャーミングな表情の「ドナルドダック」デザイン。

ベレー帽とお揃いのブルーを基調としたデザインで、

側面には「デイジーダック」とのデートの朝が描かれています。

いつもいたずらを仕掛ける「チップ」と「デール」も今日は大活躍！

慌ただしくもキュートな「ドナルドダック」の様子に、お菓子を食べる前からときめきがとまりません☆

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージB「チップ＆デール」デザイン

『パッケージB』は、いたずら大好き仲良しコンビ「チップ＆デール」デザイン。

2匹とお揃いのブラウンカラーをベースに木の実が描かれ、

側面には「ドナルドダック」と大はしゃぎする「チップ」と「デール」が描かれています。

茶目っ気たっぷりな2人が描かれたパッケージは、お菓子を食べ終わった後もおうちに飾ったり小物入れにしたり、いつもそばに置いておきたいかわいさです。

新作グッズ

かわいいお菓子はもちろん、日常使いできる新作グッズ2種が登場。

「ドナルドダック」と「チップ」「デール」がデザインされたランチトートバッグとポーチが新たに発売されます。

ドナルドダック/ランチトートバッグ

価格：

・単品 1,300円(税込)

・ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA ランチトートバッグセット 2,500円(税込)

お弁当タイムをハッピーに彩る、内ポケット付き帆布素材のランチトートバッグが新登場。

表面は元気いっぱいな「ドナルドダック」の大きなフェイスデザイン、裏面には「チップ」と「デール」も仲良く並んだ、どちらから見てもキュートなトートバッグです。

内側には小物を整理できる便利なポケットも付いているので、ランチバッグとしてはもちろんちょっとしたお出かけやサブバッグとしても大活躍間違いなし☆

お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のお出かけをもっと楽しく過ごせます。

トートバッグ単品のほか、『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の「ドナルドダック」セットも用意されています。

チップ＆デール/ポーチ

価格：

・単品 1,100円(税込)

・ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB ポーチセット 2,300円(税込)

ナチュラルな帆布素材がかわいい、内ポケット付きのポーチを新谷発売。

楽しそうにハイタッチをする表面と、どんぐりを抱えた姿が愛らしい裏面でどこから見ても「チップ」と「デール」の魅力がたっぷりです。

ポーチの中を開けると、どんぐりが散りばめられたポップな総柄が広がり使うたびに気分が上がります。

コスメ、ステーショナリー、ガジェットポーチなど幅広い用途で使いやすい万能サイズ。

バッグの中の整理整頓がもっと楽しくなるグッズです。

ギフトにもおすすめのセット販売も実施されます。

「ドナルドダック」と「チップ＆デール」のスイーツに新作グッズが仲間入り。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』は2026年5月20日より販売開始です☆

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