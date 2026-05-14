牛角、「元気祭り」開催 “次の日、会社に行けないレベル”のにんにく＆辛うまな“やりすぎ”メニュー全7品登場
レインズインターナショナルが展開する牛角では、20日から6月24日までの期間限定で、『牛角元気祭り』を開催する。同フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品を販売する。
【写真】にんにく×バターに沼る…「禁断のガリバタアヒージョ」
今回登場するのは、“背徳感”と“やみつき感”を詰め込んだ、夏前に食べたくなる全7商品。にんにく系メニューには、にんにくを食べるために生まれた「超ガリバタカルビ」や、“にんにくマシマシ”も叶う「スタミナWガーリックカルビ」など、ガツン系メニューが登場。
さらに＜辛うま系メニュー＞では、唐辛子のキレのある辛さが楽しめる「赤辛カルビ」や、黒煎り七味のシビれる辛さがクセになる「黒シビ豚ホルモン」など、刺激系メニューで食欲を直撃する。
今回の開発テーマは、“夏前に食欲をかき立てるメニュー”。メニュー開発部では、「にんにく×辛さ＝元気」を軸に、思わず食べたくなるようなインパクトある商品開発を進めてきた。
開発段階の試食会では、「辛すぎる！」「これは次の日、会社に行けないレベルのにんにくだ…」といった声が続出。さらには、「さすがにやりすぎなのでは？」というコメントまで飛び出すほどだった。しかしその一方で、試食したメンバー全員が“箸が止まらない”ほどの中毒性と満足感を実感。“これは絶対に楽しんでもらえる”という確信から、あえてその攻めたおいしさをそのまま商品化した。
■商品詳細（価格は全て税込）
「スタミナWガーリックカルビ」638円
にんにくレベル：通常★★／マシマシ★★★★
“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てる。
「超ガリバタカルビ」638円
にんにくレベル：★★★★★…∞
通常の４倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感を楽しめる。
「禁断のガリバタアヒージョ」638円
にんにくレベル：★★★
にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。
「黒シビ豚ホルモン」638円
辛さレベル：普通★／大辛★★★★
ルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセに。辛さは「普通」「大辛」から選べます。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
「赤辛カルビ」638円
辛さレベル：普通★／大辛★★★★
ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。辛さは「普通」「大辛」から選べます。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」858円
辛さレベル：★
牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯。
「ビリねぎ青唐無双」418円
辛さレベル：★★★★★
鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてくる。
【写真】にんにく×バターに沼る…「禁断のガリバタアヒージョ」
今回登場するのは、“背徳感”と“やみつき感”を詰め込んだ、夏前に食べたくなる全7商品。にんにく系メニューには、にんにくを食べるために生まれた「超ガリバタカルビ」や、“にんにくマシマシ”も叶う「スタミナWガーリックカルビ」など、ガツン系メニューが登場。
今回の開発テーマは、“夏前に食欲をかき立てるメニュー”。メニュー開発部では、「にんにく×辛さ＝元気」を軸に、思わず食べたくなるようなインパクトある商品開発を進めてきた。
開発段階の試食会では、「辛すぎる！」「これは次の日、会社に行けないレベルのにんにくだ…」といった声が続出。さらには、「さすがにやりすぎなのでは？」というコメントまで飛び出すほどだった。しかしその一方で、試食したメンバー全員が“箸が止まらない”ほどの中毒性と満足感を実感。“これは絶対に楽しんでもらえる”という確信から、あえてその攻めたおいしさをそのまま商品化した。
■商品詳細（価格は全て税込）
「スタミナWガーリックカルビ」638円
にんにくレベル：通常★★／マシマシ★★★★
“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てる。
「超ガリバタカルビ」638円
にんにくレベル：★★★★★…∞
通常の４倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感を楽しめる。
「禁断のガリバタアヒージョ」638円
にんにくレベル：★★★
にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。
「黒シビ豚ホルモン」638円
辛さレベル：普通★／大辛★★★★
ルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセに。辛さは「普通」「大辛」から選べます。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
「赤辛カルビ」638円
辛さレベル：普通★／大辛★★★★
ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。辛さは「普通」「大辛」から選べます。※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」858円
辛さレベル：★
牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯。
「ビリねぎ青唐無双」418円
辛さレベル：★★★★★
鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてくる。