「本当に許せない」メダカ無人販売所で窃盗被害　防犯カメラに不審な“しゃがむ人物”　1カ月前から売り上げ合わず警戒も　鹿児島

鹿児島市のメダカの無人販売所で10日、2鉢分のメダカ計2000円分が盗まれる被害が発生した。約1カ月前から販売数と売り上げが合わないことが何度かあったといい、店主は警察に被害届を提出している。

夜の住宅街に現れた人物…約2分滞在後に立ち去る

10日午後9時半頃、鹿児島市でカメラが捉えたのは、夜の住宅街に現れた不審な人物だ。

実はここは住宅街にあるメダカの無人販売所。

その人物は急に立ち止まり、何かをのぞき込んでいる様子だ。

かがむなどしていたその人物は、約2分後に立ち去った。

11日、無人販売所の店主が異変に気づいた。

メダカの無人販売所店主・田畑秀人さん：

「あれ？なんで（扉が）開いているんだろう」とのぞいてみたら、2つの鉢のメダカが空になっていた。合計2000円の被害。本当に許せない。

無人販売店主「信頼で成り立っている」

防犯カメラを確認すると、不審な人物が売り場に近づく姿が映っていた。

約1カ月前から販売数と売り上げ金額が合わないことが何度かあり、警戒を強めていた中での被害だ。

メダカの無人販売所店主・田畑秀人さん：

（無人販売は）信頼で成り立っているので、心ない犯罪をされると続けられなくなるのではと不安。

店主は警察に被害届を提出。警察は窃盗事件とみて捜査している。

（「イット！」5月13日放送より）