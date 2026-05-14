「鉄血のオルフェンズ」より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」が商品化決定！プレバンにて5月15日16時より予約開始
【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]】 予約開始：5月15日16時 10月 発送予定 価格：19,800円
本体
交換用手首パーツ左右各3種
バエル・ソード×2
バエル・ソード（大）×2
眼光エフェクトパーツ一式
バエル・ソードエフェクトパーツ
ソードマウント用ジョイント
専用台座一式
台座用ジョイントパーツ2種
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」を10月に発売する。5月15日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は19,800円。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より、マクギリス・ファリドが搭乗する「ガンダムバエル」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化したもの。2021年11月に発売した「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル」から、彩色の色調とマーキングを刷新した[Re:Coordinate]として再び商品化している。
全身のカラーリングを一新。メインカラーのホワイトは深みのある半光沢ブルーホワイトにし、高級感のある仕上がりとなっており、マーキングも一部新規デザインとなり、更なる密度感を追求した仕様となっている。
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」サイズ：全高 約150mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC 商品内容
本体
交換用手首パーツ左右各3種
バエル・ソード×2
バエル・ソード（大）×2
眼光エフェクトパーツ一式
バエル・ソードエフェクトパーツ
ソードマウント用ジョイント
専用台座一式
台座用ジョイントパーツ2種
【商品情報公開】- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) May 13, 2026
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」が商品化決定！
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彩色の色調とマーキングを刷新してリコーディネイト！
魂ウェブ商店にて5月15日16時より予約受付開始！#鉄血のオルフェンズ #g_tekketsu #ROBOT魂 #ガンダムフィギュア pic.twitter.com/ol82wfy31L
(C)サンライズ