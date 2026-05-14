T.M.Revolution、来年元日に武道館公演決定 過去ライブツアーのリバイバル開催も
5月13日にメジャーデビュー30周年を迎えたT.M.Revolutionが、過去のライブツアーのリバイバル開催と、来年1月1日の日本武道館公演を発表した。あわせて新たなアーティスト写真も公開された。
【写真】「右から 父 弟 兄」清春＆西川貴教との“貴重”な3ショットを披露した布袋寅泰
13日に開催されたワンマンライブ『令和8年度 新党革命 党大会 -開票-』では、ファン投票によって選ばれた楽曲を中心に構成されたセットリストを披露。普段披露される機会の少ない楽曲も届けられ、会場を大いに沸かせた。そして公演中、投票で選ばれたライブツアーのリバイバル開催が発表された。
デビュー15周年当時に発売されたオリジナルアルバム『CLOUD NINE』を引っさげた47都道府県ツアー『T.M.R. LIVE REVOLUTION '11-12 -CLOUD NINE-』、3rdアルバム『triple joker』を携えて64ヶ所68公演を行った『T.M.R. LIVE REVOLUTION '98 -Joker Type 2-』が、それぞれリバイバル開催される。
さらに、ファン投票で1位に選ばれた『the end of genesis T.M.R.evolution turbo typeD-LIVE ARENA 2000 A.D.-』を、『T.M.R. NEW YEAR PARTY'27 LIVE REVOLUTION』と題して、来年1月1日に日本武道館で一夜限りの復活公演として開催することも決定。同公演は、かつての“封印解除後”にT.M.R-eとT.M.R.双方の楽曲を披露したライブで、ファンにとっても特別な一夜となりそうだ。
■『T.M.R. LIVE REVOLUTION'26-‘27 REWIND OF CLOUD NINE』
7月18日（土） 東京・NHKホール
11月21日（土） 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
12月21日（月） 神奈川・カルッツかわさき
12月26日（土） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
1月16日（土） 石川・金沢歌劇座
1月23日（土） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
2月22日（月） 宮城・仙台サンプラザホール
2月27日（土） 京都・ロームシアター京都 メインホール
3月6日（土） 東京・Kanadevia Hall
4月3日（土） 広島・上野学園ホール
■『T.M.R. LIVE REVOLUTION'26-‘27 REWIND OF Joker Type 2』
7月19日（日） 東京・NHKホール
11月22日（日） 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
12月22日（火） 神奈川・カルッツかわさき
12月27日（日） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
1月17日（日） 石川・金沢歌劇座
1月24日（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
2月23日（火・祝） 宮城・仙台サンプラザホール
2月28日（日） 京都・ロームシアター京都 メインホール
3月7日（日） 東京・Kanadevia Hall
4月4日（日） 広島・上野学園ホール
■『T.M.R. NEW YEAR PARTY'27 LIVE REVOLUTION』
2027年1月1日（金） 東京・日本武道館
※詳細は後日発表予定
【写真】「右から 父 弟 兄」清春＆西川貴教との“貴重”な3ショットを披露した布袋寅泰
13日に開催されたワンマンライブ『令和8年度 新党革命 党大会 -開票-』では、ファン投票によって選ばれた楽曲を中心に構成されたセットリストを披露。普段披露される機会の少ない楽曲も届けられ、会場を大いに沸かせた。そして公演中、投票で選ばれたライブツアーのリバイバル開催が発表された。
さらに、ファン投票で1位に選ばれた『the end of genesis T.M.R.evolution turbo typeD-LIVE ARENA 2000 A.D.-』を、『T.M.R. NEW YEAR PARTY'27 LIVE REVOLUTION』と題して、来年1月1日に日本武道館で一夜限りの復活公演として開催することも決定。同公演は、かつての“封印解除後”にT.M.R-eとT.M.R.双方の楽曲を披露したライブで、ファンにとっても特別な一夜となりそうだ。
■『T.M.R. LIVE REVOLUTION'26-‘27 REWIND OF CLOUD NINE』
7月18日（土） 東京・NHKホール
11月21日（土） 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
12月21日（月） 神奈川・カルッツかわさき
12月26日（土） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
1月16日（土） 石川・金沢歌劇座
1月23日（土） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
2月22日（月） 宮城・仙台サンプラザホール
2月27日（土） 京都・ロームシアター京都 メインホール
3月6日（土） 東京・Kanadevia Hall
4月3日（土） 広島・上野学園ホール
■『T.M.R. LIVE REVOLUTION'26-‘27 REWIND OF Joker Type 2』
7月19日（日） 東京・NHKホール
11月22日（日） 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
12月22日（火） 神奈川・カルッツかわさき
12月27日（日） 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
1月17日（日） 石川・金沢歌劇座
1月24日（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
2月23日（火・祝） 宮城・仙台サンプラザホール
2月28日（日） 京都・ロームシアター京都 メインホール
3月7日（日） 東京・Kanadevia Hall
4月4日（日） 広島・上野学園ホール
■『T.M.R. NEW YEAR PARTY'27 LIVE REVOLUTION』
2027年1月1日（金） 東京・日本武道館
※詳細は後日発表予定