安楽亭“990円”でサク飲み ドリンク＆おつまみ＆選べる焼肉がセットに
焼肉レストラン「安楽亭」は、日常のちょい飲み需要に応える新企画として、きょう14日から『サク飲みあんらくていセット』（990円／税込1089円）を販売開始する。
【写真】味変も肉も〆も！充実した追加メニュー
まずは、ビール、角ハイボール、翠ジンソーダ、こだわり酒場のレモンサワーなど、気分に合わせて“ちょうどいい一杯”が選べる。最初のひと皿は、枝豆、塩こんぶキャベツ、味噌きゅうり、ナムル3種、コーンバターなど、重すぎず、軽すぎず、飲み始めにぴったりなラインナップとなっている。
さらに、切り落とし牛タン＆こく旨タン（豚）、中落ちカルビ＆チキン、牛ホルモン＆牛レバーなど、 しっかり“焼肉を食べた”気分になれる一皿を選べる。
追加メニューも充実。気軽に頼める「ちょい焼肉」で肉を追加したり、「ぐつぐつディップダレ」で味変もしたり、おつまみ追加であともう1杯飲んだり。サク飲みからそのまま“第二ラウンド”へいくことができる。
【写真】味変も肉も〆も！充実した追加メニュー
まずは、ビール、角ハイボール、翠ジンソーダ、こだわり酒場のレモンサワーなど、気分に合わせて“ちょうどいい一杯”が選べる。最初のひと皿は、枝豆、塩こんぶキャベツ、味噌きゅうり、ナムル3種、コーンバターなど、重すぎず、軽すぎず、飲み始めにぴったりなラインナップとなっている。
さらに、切り落とし牛タン＆こく旨タン（豚）、中落ちカルビ＆チキン、牛ホルモン＆牛レバーなど、 しっかり“焼肉を食べた”気分になれる一皿を選べる。
追加メニューも充実。気軽に頼める「ちょい焼肉」で肉を追加したり、「ぐつぐつディップダレ」で味変もしたり、おつまみ追加であともう1杯飲んだり。サク飲みからそのまま“第二ラウンド”へいくことができる。