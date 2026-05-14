『サク飲みあんらくていセット』

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　焼肉レストラン「安楽亭」は、日常のちょい飲み需要に応える新企画として、きょう14日から『サク飲みあんらくていセット』（990円／税込1089円）を販売開始する。

【写真】味変も肉も〆も！充実した追加メニュー

　まずは、ビール、角ハイボール、翠ジンソーダ、こだわり酒場のレモンサワーなど、気分に合わせて“ちょうどいい一杯”が選べる。最初のひと皿は、枝豆、塩こんぶキャベツ、味噌きゅうり、ナムル3種、コーンバターなど、重すぎず、軽すぎず、飲み始めにぴったりなラインナップとなっている。

　さらに、切り落とし牛タン＆こく旨タン（豚）、中落ちカルビ＆チキン、牛ホルモン＆牛レバーなど、 しっかり“焼肉を食べた”気分になれる一皿を選べる。

　追加メニューも充実。気軽に頼める「ちょい焼肉」で肉を追加したり、「ぐつぐつディップダレ」で味変もしたり、おつまみ追加であともう1杯飲んだり。サク飲みからそのまま“第二ラウンド”へいくことができる。