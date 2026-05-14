俳優の佐藤隆太（46）が14日、自身のインスタグラムを更新。愛らしい愛息の姿を公開した。

「2026.5.13 神宮球場にヤクルト-阪神戦を観に行ってきた。息子と男２人で」と10歳の長男と2人で野球観戦に訪れたことを報告。

「もう35年位前になるのかな。あの時僕が着ていたタイガースの半被を、今日は息子が羽織って」と佐藤。「何度も『さすがにもう捨てるかな…』と思いながらも、この半被を着て神宮球場で観戦した当時の景色が鮮明に残っていて、どこか宝物の様なモノになってしまっていたから捨てられなかった。取っておいて良かった」とはっぴを着たわが子の後ろ姿を投稿した。

「『カッチョイイね！クールだね！』と嬉しそうに僕の半被を着て、楽しそうに声援を送っていた息子との時間は、間違いなく“モノ”以上の、宝物の“思い出”になった。残念ながらタイガースは負けてしまったけど、本当に楽しかったね！息子よ、ありがとう！またすぐ球場に行こうね！！」と記した。

「息子とのツーショット＝僕にとってかけがえのない一枚を撮ってくれたお姉さん、息子に優しく声をかけてタイガースのステッカーをプレゼントしてくれたお兄さん、本当は写真をお願いしたいけど、親子の時間を邪魔してはいけないからと握手だけで笑顔になって下さったご家族…帰り道に『明日は試合ないの？来れないの！？』と息子が興奮しながら質問してくる程楽しめたのは、そういった、球場での“僕以外の”あたたかい大人の皆さんとの関わりだったり、優しさを頂けたからこそだと思います。届いてくれるといいな…本当にありがとうございました！」とつづった。

「#阪神タイガース」「#神宮球場」「#野球」「#息子」「#タカラモノ」と添えた。

この投稿に、ファンからは「後ろ姿なのにそっくり」「ホントに後ろ姿まじで隆太くんなのすごい！」「後ろ姿めっちゃそっくりですね」「素敵すぎるっ！！」「後ろ姿が隆太さんそのもの」「耳の形から後ろ姿そっくり」「めちゃくちゃいい話」などの声が寄せられている。