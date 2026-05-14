【HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]】 5月23日 発売予定 価格：2,530円

BANDAI SPIRITSは、ガンダムベース限定ガンプラ「HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]」の発売日を5月23日に決定した。あわせて、商品画像も公開されている。価格は2,530円。

本商品は、「機動新世紀ガンダムX」に登場するモビルスーツ「ガンダムダブルエックス」のプラモデル「HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス」のクリアカラー版。特徴的な成形色がクリアカラーに変更されており、関節部にはメタリック成形色を使用している。また、背部のリフレクター、ツインサテライトキャノンの展開などダブルエックスならではのギミックを搭載。ツインサテライトキャノンの発射ポーズを劇中同様に再現できる。

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