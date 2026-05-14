「今すぐお母さんに電話して」BTS・V、コンサート中に見せた“粋な計らい”に感動の嵐

BTSのVがメキシコ公演で見せた温かい気配りが、現地のみならず世界中のファンの胸を打った。

Vは5月10日（現地時間）に開催されたメキシコ公演の最終日に、現地ファンのためにスペイン語でエンディングメッセージを伝えた。

【話題】凄まじい影響力…Vの一言がメキシコで大ニュースに

メキシコでは毎年5月10日を「母の日」としており、家族の絆を何より大切にするメキシコの人々にとって、母の日は一年で最も重要な記念日の一つとして知られている。

Vはまず「メキシコ！スペイン語を少し勉強してきました。今どれほど幸せかをスペイン語で話したいです。 メキシコのARMY（ファンダム名）がとても恋しかったです」と挨拶し、会場を熱狂させた。

（写真提供＝Vファンクラブ）

続けて「今日は母の日です。 おめでとうございます。 今すぐお母さんに電話してください。ビデオ通話で」と呼びかけ、「マンマ・マリア、マンマ・テレサ、マンマ・ルペ、マンマ・ココ！僕たちを育ててくれてありがとうございます。母の日おめでとうございます。お母さんたち！」と叫んだ。

Vが口にした「マリア」「テレサ」「ルペ」「ココ」は、メキシコでは非常にポピュラーな女性の名前だ。単にお祝いを述べるだけでなく、現地の文化や感性に深く寄り添ったVの“粋な計らい”に、会場は瞬く間に感動の嵐に包まれた。

ファンの間でも大きな反響を呼んでいる。メキシコのあるファンはSNSに「今日は本当に大変な日だったので、母に祈りました。 母の名前はルペなのですが、テヒョン（Vの本名）がその名前を呼んでくれたとき、どれほど泣いたか分かりません」と綴った。

また、メキシコの人気テレビ番組『Cuéntamelo Ya!』もこのシーンを紹介し、「コンサート中にすべての母親たちへ感動的なメッセージを届けた」と説明した。

オンラインコミュニティでの反応も爆発的だ。TikTokに投稿された該当シーンは、現時点で830万回再生、140万件以上の「いいね」を記録している。

なお、メキシコ公演を成功裏に終えたBTSは、5月17日（現地時間）に米スタンフォードでワールドツアーの熱狂を繋いでいく。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。