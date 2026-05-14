むくえな・むく「勘で作ってみた」大ハマリした“バインセオもどき”披露「お店みたいでびっくり」「彩りが綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】2人組YouTuber・むくえなのむくが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。チャレンジした手作りバインセオを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳美女YouTuber「ボリュームすごいですね」ベトナム現地で大ハマリした“バインセオもどき”
むくは「4月に家族でベトナム行ってたんだけど そこからバインセオに大ハマリしてて 勘で作ってみたら 別物になったけど めっっちゃおいしかった バインセオもどき」とつづり、写真を投稿。プレートにはたっぷりの香草と、バインセオの生地、茹でエビ、豆もやし、さつまいもなどが乗っており、ヌクチャムなどが入った小皿が2つ並んでいる。また「バジルとミントと大葉とパクチー（入れすぎ？）適当にお肉とエビともやしと卵炒めて香草とともにレタスで巻いたら口の中ファビュラス」と記し、ボリュームたっぷりの「バインセオもどき」を公開している。
この投稿には「美味しそう」「食べたい」「お店みたいでびっくり」「彩りが綺麗すぎる」「ボリュームすごいですね」「料理上手で尊敬します」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美女YouTuber「ボリュームすごいですね」ベトナム現地で大ハマリした“バインセオもどき”
◆むく、大ハマリしたバインセオに挑戦
むくは「4月に家族でベトナム行ってたんだけど そこからバインセオに大ハマリしてて 勘で作ってみたら 別物になったけど めっっちゃおいしかった バインセオもどき」とつづり、写真を投稿。プレートにはたっぷりの香草と、バインセオの生地、茹でエビ、豆もやし、さつまいもなどが乗っており、ヌクチャムなどが入った小皿が2つ並んでいる。また「バジルとミントと大葉とパクチー（入れすぎ？）適当にお肉とエビともやしと卵炒めて香草とともにレタスで巻いたら口の中ファビュラス」と記し、ボリュームたっぷりの「バインセオもどき」を公開している。
◆むくの投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「食べたい」「お店みたいでびっくり」「彩りが綺麗すぎる」「ボリュームすごいですね」「料理上手で尊敬します」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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