【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

バンダイは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「ガンダムミキシマイズ」＆「ガンダムクロス」を発表した。

「ガンダムミキシマイズ」は少ないパーツ数で、ブロック感覚で簡単組み立てができるガンダムコンストラクショントイ。

ブロック感覚で組み立てることができ、胸部のコックピットにはミニパイロットを搭乗させることも可能。また、シリーズでサイズも統一されており、別商品とのパーツ組み換えでオリジナルのモビルスーツを作ることもできる。

会場では「RX-78-2 ガンダム」をはじめ、「フリーダムガンダム」、「シャア専用ザク」が展示された。

「ガンダムクロス」はディフォルメパイロットフィギュアにモビルスーツクロスパーツを着せて楽しめるフィギュアシリーズ。

本体のディフォルメパイロットフィギュアに、モビルスーツデザインのパーツを装着でき、ヘルメットのマスクパーツはそのままパイロットフィギュアに被せることができる仕様となっている。別商品のクロスパーツを着せ替えて遊びこともできる。

会場では「ガンダム＆アムロ・レイ」、「フリーダムガンダム＆キラ・ヤマト」、「ウイングガンダム&ヒイロ・ユイ」が公開された。

【ガンダムミキシマイズ】【ガンダムクロス】

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