2024年12月、地中海で沈没したロシア貨物船「ウルサ・マヨール」号をめぐり、米CNNテレビが報じた“北朝鮮向け原潜原子炉輸送説”が関心を集めている。

CNNは11日、同船が北朝鮮向けとみられる核潜水艦用原子炉2基を積載していた可能性が高いと報道。さらに、ロシア側が主張する「爆破攻撃説」にも触れ、西側による輸送阻止工作の可能性まで示唆した。

真相は依然不明だ。

しかし、この報道を北朝鮮側の政治日程と重ね合わせると、看過しにくい符合が浮かび上がる。

北朝鮮は2025年12月25日、建造中の原子力潜水艦の写真を初めて公開した。巨大な船体ブロック、潜水艦区画、原子炉区画とみられる部分まで映り込んだその写真は、北朝鮮メディアが「主体的海軍武力強化の象徴」と大々的に宣伝した。

ロシア船「ウルサ・マヨール」号沈没から、ほぼちょうど1年後のことである。

さかのぼってみると、北朝鮮は2021年の朝鮮労働党第8回大会で「原子力潜水艦」「軍事偵察衛星」「固体燃料ICBM」「極超音速兵器」などを柱とする「国防発展5カ年計画」を打ち出していた。

その“総仕上げ”に当たるのが2025年であり、この年は朝鮮労働党創建80周年という象徴的節目でもあった。

北朝鮮では兵器開発は「完成」より「公開」が優先される傾向が強い。実際、新型ICBMや軍事衛星も、技術的成熟前にまず政治宣伝へ投入されてきた。つまり重要なのは、「実戦配備できたか」ではなく、「金正恩が成果として見せられるか」なのである。

そう考えると、2024年後半から急速に進んだロ朝軍事協力の時期的な意味合いが見えてくる。北朝鮮はロシアへ大量の砲弾、ミサイルを供与し、さらにクルスク方面への派兵にまで踏み切った。

韓国情報機関などは、派遣規模を延べ1万人超と推定。西側当局者の間では、死傷者数は4000人規模、戦死者だけでも2000〜2300人規模に達しているとの分析が出ている。

つまり北朝鮮は、数千人規模の若者の命を差し出すほど、ロシアから“欲しいもの”があった可能性がある。

そして、その最重要項目の一つが「原潜技術」だったのではないだろうか。性能はさておき、軍事偵察衛星や極超音速兵器の発射にまで踏み切っていた北朝鮮にとって、原潜は最大級の未完成事業だった。

（参考記事：【写真】「ひっくり返るしかない」金正恩”戦略原潜”の異形の姿）

小型原子炉、蒸気タービン、減速機、静粛化技術、耐圧船体――いずれも北朝鮮単独では難易度が極めて高い。

だからこそ、ロシア戦争支援を“対価”に技術獲得を急いだ蓋然性は高い。

時系列を整理すると、

2021年1月、第8回党大会

2021年9月、極超音速ミサイル初試射

2023年11月、軍事偵察衛星打ち上げ成功

2024年秋、ロシア派兵本格化

2024年12月、原潜原子炉搭載疑惑のロシア船沈没

2025年秋、党創建80周年

2025年12月、建造中の原潜写真公開

2026年2月、第9回党大会――となる。

もちろん、CNN報道の核心である“西側撃沈説”には依然不明点が多く、決定的証拠は確認されていない。しかし、北朝鮮の政治日程との符合が、この説が真実である可能性を無視できなくしている。