お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）がプロモーションキャラクターを務める、ライオン「ストッパ下痢止め」について、同社は14日までに、「総合的に判断してプロモーションへの活用は当面見合わせています。現在CMは放映しておらず、当初から予定もございません」とコメントした。

11日には「総合的に対応を検討しております」と話しており、製品の公式ウェブサイトには、高橋の写真が掲載されていた。

13日夜の時点で、トップページにあった高橋の写真は取り下げられた。おなかに手を添え、下痢止めを使うような状況を示す写真にだけ、高橋の写真が使用されている。

一連の問題は、お笑い芸人中山功太（45）が、「いじめを受けている先輩芸人」の存在を、名前を伏せて明かしたことが発端となった。

高橋は今月11日未明にXを更新し、中山に対し、「言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと」について謝罪したことを報告した。高橋は「未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした」と猛省した。

その後、中山が発言を撤回し、高橋も14日放送の日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演した。