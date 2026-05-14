【エルサレム＝福島利之】イスラエル首相府は１３日、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が、２月末の対イラン軍事作戦開始後にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を極秘に訪問し、ムハンマド・ビン・ザイド大統領と会談していたと発表した。

具体的な日時や場所は明らかにされていない。

首相府は訪問について、「イスラエルとＵＡＥとの関係において歴史的な突破口になった」としている。米ニュースサイトのアクシオスによると、イスラエルは対イラン攻撃を始めた初期に、世界最先端の対空防衛システム「アイアン・ドーム」を運用する兵士数十人とともにＵＡＥに供与した。ネタニヤフ氏とザイド氏の首脳会談で供与に合意した可能性がある。ＵＡＥは、イランからの弾道ミサイルやドローン（無人機）の攻撃にさらされていた。

イスラエルとＵＡＥは２０２０年に「アブラハム合意」の一環で国交を樹立し、経済や安全保障面で連携を深めてきた。

一方、ＵＡＥ外務省は１４日、「予告なしの訪問や未公開の取り決めは全く根拠がない」との声明を出した。イスラエルとの接近にイランが反発し、更なる攻撃を受けることを懸念した可能性がある。