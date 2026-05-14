女優でタレントの吉川ひなの（46）が14日までにインスタグラムを更新。涙を流した過去の写真を公開した。

吉川は「2024年は、とっても辛かった。先が見えなくてどうしたらいいのかわからなくて その日1日を生きるのに精一杯だった」と自身が苦しんだという当時を回想。それでも「でもちゃんと、前に進んでいくんだよね。あのとき見えなかった未来は、いまここにちゃんとあって わたしはもう、笑いながらいまを生きてる」と前向きになれた現状をつづった。

続けて「番組からお願いされてハワイ時代の写真を探していたらこのわたしが出てきて、色んな気持ちを思い出したの」と当時の写真をアップ。涙を流した自身の姿に「このときは、泣けないって思ってたけどちゃんと泣いてる日もあったんだな。人生っていろーーーんな時期があるよねっ」としみじみとつづった。

吉川は99年2月、ミュージシャンIZAMと結婚も同年9月に離婚。11年9月、会社経営者男性と再婚を発表し、12年3月に第1子女児、18年2月9日に第2子男児、21年6月に第3子女児の出産を報告。24年11月、インスタグラムで「夫とわたしは、夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と、夫婦関係が新たなステージに突入したと発表していた。現在は日本に帰国し、シングルマザーとして子どもたちと沖縄で新生活を送っている。