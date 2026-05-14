バラバラになった5つのひらがなを正しく並び替えて、ある単語を完成させてください。制限時間は1分！ シンプルなルールながら、意外と頭を悩ませる脳トレ問題です。あなたは制限時間内に「答え」を導き出すことができますか？

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字を組み替えて、頭の体操をしましょう。今回のお題は5つのひらがなです。一見すると意味のない文字列に見えますが、正しく並び替えると誰もが知っているあの言葉になります。1分以内を目指して挑戦してください！

問題：「ば ん し ろ う」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ば ん し ろ う

ヒント：最後の文字は「ん」

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正解：ろうばしん

正解は「ろうばしん」でした。

▼解説
正解は、必要以上に世話を焼こうとする親切心を指す「老婆心（ろうばしん）」でした！

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)