【アナグラムクイズ】1分以内で挑戦しよう！「ば ん し ろ う」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字を組み替えて、頭の体操をしましょう。今回のお題は5つのひらがなです。一見すると意味のない文字列に見えますが、正しく並び替えると誰もが知っているあの言葉になります。1分以内を目指して挑戦してください！
ば ん し ろ う
ヒント：最後の文字は「ん」
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▼解説
正解は、必要以上に世話を焼こうとする親切心を指す「老婆心（ろうばしん）」でした！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字を組み替えて、頭の体操をしましょう。今回のお題は5つのひらがなです。一見すると意味のない文字列に見えますが、正しく並び替えると誰もが知っているあの言葉になります。1分以内を目指して挑戦してください！
問題：「ば ん し ろ う」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ば ん し ろ う
ヒント：最後の文字は「ん」
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正解：ろうばしん正解は「ろうばしん」でした。
▼解説
正解は、必要以上に世話を焼こうとする親切心を指す「老婆心（ろうばしん）」でした！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)