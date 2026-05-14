【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは感謝の言葉
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、集団の中で重要な役割を果たす人、日常的に使われる感謝の言葉、そして複数の要素を組み合わせて結果を出す手法という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□やく
お□□さま
あわ□□ざ
ヒント：集団の中で中心となって立ち働く人、感謝の気持ちを伝える際の丁寧なあいさつ、そして複数の手法を効果的に組み合わせて成果を出すことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せわ」を入れると、次のようになります。
せわやく（世話役）
おせわさま（お世話様）
あわせわざ（合わせ技）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、行事などで中心的な役割を担う人、相手への感謝を表す言葉、そして複数の技術や要素を組み合わせて成功させることを組み合わせました。共通の「せわ」という音が、誰かのために奔走する誠実な姿から、温かい交流の言葉、そして創意工夫が光る勝負の瞬間までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、集団の中で重要な役割を果たす人、日常的に使われる感謝の言葉、そして複数の要素を組み合わせて結果を出す手法という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□やく
お□□さま
あわ□□ざ
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正解：せわ正解は「せわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せわ」を入れると、次のようになります。
せわやく（世話役）
おせわさま（お世話様）
あわせわざ（合わせ技）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、行事などで中心的な役割を担う人、相手への感謝を表す言葉、そして複数の技術や要素を組み合わせて成功させることを組み合わせました。共通の「せわ」という音が、誰かのために奔走する誠実な姿から、温かい交流の言葉、そして創意工夫が光る勝負の瞬間までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)