8月7日に公開される実写映画『ブルーロック』の追加キャストとして、東啓介、富本惣昭、木田佳介、三浦獠太の出演が発表され、あわせて総勢20名のキャストが集結した新ビジュアルが公開された。

参考：『SAKAMOTO DAYS』は高橋文哉なくして成立しない 観客を導く“狂言回し”としての俳優力

累計発行部数5,000万部を突破した金城宗幸・ノ村優介による人気サッカー漫画『ブルーロック』（講談社『週刊少年マガジン』連載）を実写映画化する本作。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。

2022年にTVアニメ化、2024年には劇場アニメが公開されたほか、スマホゲームや舞台化など幅広い分野でメディアミックスを展開してきた。実写映画版では、主人公・潔世一を高橋文哉が演じ、チームZのメンバーとして櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、野村康太、青木柚、西垣匠、橘優輝、石川雷蔵、岩永丞威、浅野竣哉、櫻井佑樹、倉悠貴が出演。チームVのメンバーをK（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平が演じる。さらに、“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八役を窪田正孝、その右腕である帝アンリ役を畑芽育が演じる。

監督は瀧悠輔、脚本は鎌田哲生、制作は『キングダム』シリーズや『国宝』、『SAKAMOTO DAYS』などを手がけるCREDEUSが担った。

新たに出演が発表されたのは、チームY、チームW、チームXの主要キャラクターを演じるキャスト陣。冷静な分析力が武器の頭脳派、チームYの二子一揮役を富本惣昭、揺るぎないフィジカルと力強いシュートで見る者を圧倒する大川響鬼役を木田佳介が演じる。さらに、自分こそがフィールド上のキングだと豪語するチームXの馬狼照英役を東啓介、阿吽の呼吸で相手を翻弄するチームWの双子・鰐間淳壱＆鰐間計助役を三浦獠太が一人二役で演じる。

あわせて公開された新ビジュアルには、潔世一を演じる高橋をはじめとするチームZの面々、チームV、そして新たに公開されたチームY、チームX、チームWら総勢20名のストライカーたちが勢ぞろい。それぞれが己のエゴを剝き出しに、世界一のストライカーを目指して駆け抜ける姿が描かれている。本ビジュアルは、大型バナーとして5月15日より全国の劇場（※一部劇場を除く）にて掲出される。（文＝リアルサウンド編集部）