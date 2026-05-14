「史上最悪の判定かも」前田大然が５戦連発のセルティック、99分PKで超劇的勝利→元名古屋戦士＆V争う監督が激怒「我々は全員の敵」
現地５月13日に開催されたスコットランドリーグ第37節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックは、４位のマザーウェルと敵地で対戦。３−２で激戦を制した結果、首位ハーツとの最終節を勝点１差で迎えることとなった。
超劇的勝利だ。17分に先制された後、前田の公式戦５試合連続ゴールなどで逆転するも、85分に痛恨の被弾。２−２で最終盤を迎えたなか、90＋９分だった。相手のハンドでPKを獲得。これをケレチ・イヘアナチョがきっちり成功させ、値千金の決勝点を挙げた。
もし引き分けのまま終われば、ハーツと勝点３差、それも得失点６下回る極めて不利な状況になっていただけに、とんでもなく大きな勝利である。運命の直接対決で勝ちさえすれば、逆転での５連覇を決められる状況となった。
一方で、土壇場でのPK判定を巡っては、議論が巻き起こっている。マザーウェルの選手の手ではなく、頭に当たったようにも見えるからだ。
英公共放送『BBC』によれば、ハーツを率いるデレク・マキネス監督は怒りを露わにし、こう言い放った。
「セルティックが終了間際にPKを得てVARに回されたと聞けば、どうせ認められるんだろうと思う。腹立たしい限りだ。我々は不利な状況に置かれている。誰からも敵視されている。あれはPKではないと思う。判定が酷すぎるし、まるで（セルティックに救いが）与えられたかのように見える。彼らは非常に運が良かった」
また、名古屋グランパスで選手生活を終えたイングランド代表のレジェンド、ゲイリー・リネカー氏はXで反応。「これまで見たなかで最悪のVAR判定かもしれない（候補は山ほどあるが）。その重大性を考えれば、信じがたい話だ」と訴えた。
絶対王者セルティックの防衛か、快進撃ハーツの66年ぶり優勝か。近年稀に見る白熱の優勝争いは、どんな決着を迎えるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PKは妥当？議論紛糾のシーン。超絶好調の前田は５戦連発＆５戦７発
超劇的勝利だ。17分に先制された後、前田の公式戦５試合連続ゴールなどで逆転するも、85分に痛恨の被弾。２−２で最終盤を迎えたなか、90＋９分だった。相手のハンドでPKを獲得。これをケレチ・イヘアナチョがきっちり成功させ、値千金の決勝点を挙げた。
一方で、土壇場でのPK判定を巡っては、議論が巻き起こっている。マザーウェルの選手の手ではなく、頭に当たったようにも見えるからだ。
英公共放送『BBC』によれば、ハーツを率いるデレク・マキネス監督は怒りを露わにし、こう言い放った。
「セルティックが終了間際にPKを得てVARに回されたと聞けば、どうせ認められるんだろうと思う。腹立たしい限りだ。我々は不利な状況に置かれている。誰からも敵視されている。あれはPKではないと思う。判定が酷すぎるし、まるで（セルティックに救いが）与えられたかのように見える。彼らは非常に運が良かった」
また、名古屋グランパスで選手生活を終えたイングランド代表のレジェンド、ゲイリー・リネカー氏はXで反応。「これまで見たなかで最悪のVAR判定かもしれない（候補は山ほどあるが）。その重大性を考えれば、信じがたい話だ」と訴えた。
絶対王者セルティックの防衛か、快進撃ハーツの66年ぶり優勝か。近年稀に見る白熱の優勝争いは、どんな決着を迎えるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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