【きょうから】ファミリーマート、販売できない「母の日ギフト」スイーツ“最大41％オフ”でEC販売 食品ロス取り組み
ファミリーマートはきょう14日10時より、母の日ギフトとして展開されたスイーツを対象とした「売り尽くしセール」をファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」で開催した。
【画像】割引となった「母の日ギフト」スイーツ（一覧）
パッケージや焼き印に母の日限定デザインが含まれるという理由で販売ができなくなった商品を、最大41％オフという「今だけの特別価格」で届けることで、食品ロス削減を目指す試みとなる。
「お母さんありがとう」のメッセージや華やかなパッケージなど、母の日のために特別に用意された限定ギフト。イベント期間を過ぎてしまったために販売が難しくなったこれらの商品を、今回は数量限定で「ご自宅用」として特別価格で届ける。
本来は贈り物として用意されたスイーツ店の味を、17％〜41％オフという破格の条件で楽しめる。洋菓子から和菓子まで、品質には一切妥協のない「贈り物クオリティ」となっている。
ファミリーマートでは、これまでにお中元・お歳暮ギフトの余剰在庫を販売する「訳ありセール」を過去6回開催し、合計、約6トンの食品ロス削減に貢献してきた。今回は新たな対象として、季節限定のデザインやメッセージが施された「母の日ギフト」に着目。これらを最後まで無駄にせず、必要とする人に届けることで、さらなる食品ロス削減への貢献を目指す。
数量限定のため、なくなり次第受付終了となる。割引価格は発売元希望小売価格との比較。
【画像】割引となった「母の日ギフト」スイーツ（一覧）
パッケージや焼き印に母の日限定デザインが含まれるという理由で販売ができなくなった商品を、最大41％オフという「今だけの特別価格」で届けることで、食品ロス削減を目指す試みとなる。
「お母さんありがとう」のメッセージや華やかなパッケージなど、母の日のために特別に用意された限定ギフト。イベント期間を過ぎてしまったために販売が難しくなったこれらの商品を、今回は数量限定で「ご自宅用」として特別価格で届ける。
ファミリーマートでは、これまでにお中元・お歳暮ギフトの余剰在庫を販売する「訳ありセール」を過去6回開催し、合計、約6トンの食品ロス削減に貢献してきた。今回は新たな対象として、季節限定のデザインやメッセージが施された「母の日ギフト」に着目。これらを最後まで無駄にせず、必要とする人に届けることで、さらなる食品ロス削減への貢献を目指す。
数量限定のため、なくなり次第受付終了となる。割引価格は発売元希望小売価格との比較。