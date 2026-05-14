『ルパン三世』作曲家・大野雄二さん死去 歌舞伎版「ルパン三世」の片岡愛之助が追悼「私達の『流白浪燦星』でもお世話になりました」
歌舞伎俳優の片岡愛之助が13日、自身のブログで4日に老衰のため亡くなった作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんを追悼した。
『ルパン三世のテーマ』などを手掛けた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さん
愛之助は「アニメ「ルパン三世 PART2」（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二様沢山の夢と希望を有難う御座いました」と大野さんを偲び、謝意を表した。
そして「私達の『流白浪燦星』でもお世話になりました」と振り返り「お疲れ様で御座いました 本当に有難う御座いました 心より御冥福をお祈り申し上げます」としたためた。
大野さんはアニメ『ルパン三世』の音楽をはじめ数多くの作品を手がけた。愛之助は歌舞伎版「ルパン三世」である『流白浪燦星』で流白浪燦星（ルパン三世）を演じた。また昨年の新作『流白浪燦星 碧翠の麗城』ではルパンと石川五ェ門の一人二役を務めた。
『ルパン三世のテーマ』などを手掛けた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さん
愛之助は「アニメ「ルパン三世 PART2」（1977年）より、『ルパン三世のテーマ』をはじめとする楽曲を多く手がけられた作曲家・ジャズピアニストの大野雄二様沢山の夢と希望を有難う御座いました」と大野さんを偲び、謝意を表した。
そして「私達の『流白浪燦星』でもお世話になりました」と振り返り「お疲れ様で御座いました 本当に有難う御座いました 心より御冥福をお祈り申し上げます」としたためた。
大野さんはアニメ『ルパン三世』の音楽をはじめ数多くの作品を手がけた。愛之助は歌舞伎版「ルパン三世」である『流白浪燦星』で流白浪燦星（ルパン三世）を演じた。また昨年の新作『流白浪燦星 碧翠の麗城』ではルパンと石川五ェ門の一人二役を務めた。