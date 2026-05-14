◇ナ・リーグ カブス1―4ブレーブス（2026年5月13日 アトランタ）

カブスは13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦に敗れ、4連敗となった。先発の今永昇太投手（32）は7回0/3を5安打1失点、6奪三振無四球と好投したが、打線の援護に恵まれず3敗目。打線はこの日も4安打1得点と低調に終わった。4連敗中の安打は13で得点はわずかに3。深刻な得点力不足に陥っている。

試合前の時点でメジャートップのチーム打率.272、233得点を記録する強力なブレーブス打線に、今永は真っ向勝負を挑み、力と技で封じた。初回、先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、2番・ボールドウィンは高めスイーパーで、続くアルビーズはフルカウントから91.8マイル（約147.7キロ）直球で、ともに空振り三振。完璧な立ち上がりを見せた。

2回はわずか9球で3者凡退。4回無死、ボールドウィンに低めスライダーを捉えられ、左中間への先制ソロ本塁打を許したが、粘り強く相手に立ち向かい、5回以降は3イニング連続で3者凡退。今季初の無四球で7回を91球とテンポよく投げ続けた。

8回、先頭のハリスを二塁内野安打で出塁させた時点で降板。ハリスをリリーフ陣が生還させたため、今永に黒星が付いた。

鈴木も持ち味を発揮することはできなかった。ブレーブスの先発は今季、メジャーデビューを果たし、この日が4試合目の登板となった22歳のリッチー。2回1死からの第1打席は外角スライダーにタイミングを外され、力ない左飛。4回1死一、二塁の先制機では内角カーブに手が出ず、見逃し三振に倒れ、思わず天を仰いだ。

1―1の8回1死一、二塁の場面ではスアレスのチェンジアップにバットを空を切り、悔しげな表情を浮かべた。この日は4打数無安打に終わり、3試合、12打席連続無安打となった。

今季2度目の10連勝を記録した直後の4連敗。打線の低調さを打破するための起爆剤が求められている。