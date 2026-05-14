◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で今季３勝目を期す。スタメンが発表され、前日にロバーツ監督が明言したとおり、打順からは外れ、今季４度目の投手専念となった。試合前、ロバーツ監督が取材に応じ、大谷の起用について「彼に数日間、体をリセットする時間を与えようとしている。２日間休んだからといって、彼が昨夜やっていたことが損なわれるとは全く思わない」と説明した。

前日の同２戦目は、「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号を放つなど、４打数２安打１打点。翌１４日（同１５日）の４連戦４戦目は今季初のスタメン外となる予定で、打者として、チーム２試合を続けてスタメンから外れるのは「父親リスト」入りで欠場した２５年４月１８、１９日を除けば、ドジャース移籍後では初めてだ。指揮官は「彼は自分の体やメカニクスを非常に把握している。目標は彼の体をリセットさせることだ。昨夜の第２打席、彼が芯で捉えて逆方向にホームランを打ったのは、正しい軌道に乗っている証拠だと思う。彼もそのことについてはかなり喜んでいた」と明かした。

大谷は前回登板５日（同６日）の敵地・アストロズ戦では、８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手として復帰した大谷が７回以上を投げたのは、エンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦でメジャー初完投初完封を飾って以来３年ぶりだった。