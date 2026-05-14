サバンナ高橋、騒動後初「DayDay.」生出演「何のわだかまりもなくて」中山功太との現状に自ら言及
【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（50）が5月14日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。騒動後、初めて同番組に出演した。
【写真】「いじめられていた」発言撤回した45歳人気芸人
ビーズを使ったアート作品を紹介するVTRが流れた同番組。山里がVTRについてのトークを展開すると、高橋は「いや、山ちゃん（山里）。自画自賛はいいんやけど、今日ちょっとだけ僕に触れとかないと…。あなたの同期のことで、すごいことになってる」と切り出した。
山里は「なにか？」と、とぼけつつ「あれですよね。でも2人でしゃべったんですよね？じゃあ終わりじゃないですか？」と返答。高橋は「ちゃんとしゃべってて、もう何のわだかまりもなくて、飯行く約束とかもできてるんです」と話した。続けて「なので山ちゃんもよかったら一緒に」と山里を誘うと、山里は「1回考えていいですか（笑）？」とユーモアを交えて返し「じゃあ八木さんもぜひ。私もなにか参考になることが言えそうな過去が色々ございます（笑）」と高橋の相方・八木真澄の名前を挙げつつ笑顔で答えていた。
お笑い芸人の中山功太は5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSeason3」（ABEMA）に出演し「僕の体感でいったら10年くらいずっといじめられた先輩がいるんです」と告発。「今から生放送始まりますって時に『こいつのやっているあの仕事100万円もらってもやらへんわ』って言って…そんなの序の口」と言われたことを告白。同放送はネット上で拡散され、その相手が誰なのか推測する声が上がっていた。
そんな中、高橋の名前が上がっていたことを受けて、相方・八木真澄がX（旧Twitter）にて「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。その後、高橋もXを更新し「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪し、相方の八木真澄を間に入れて会話したことを改めて説明していた。そして12日、中山は自身のXにて「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません。謝罪して撤回させて下さい」と発言を訂正し、謝罪した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆高橋茂雄、生放送で騒動に言及
ビーズを使ったアート作品を紹介するVTRが流れた同番組。山里がVTRについてのトークを展開すると、高橋は「いや、山ちゃん（山里）。自画自賛はいいんやけど、今日ちょっとだけ僕に触れとかないと…。あなたの同期のことで、すごいことになってる」と切り出した。
◆中山功太、高橋茂雄めぐる騒動に言及
お笑い芸人の中山功太は5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSeason3」（ABEMA）に出演し「僕の体感でいったら10年くらいずっといじめられた先輩がいるんです」と告発。「今から生放送始まりますって時に『こいつのやっているあの仕事100万円もらってもやらへんわ』って言って…そんなの序の口」と言われたことを告白。同放送はネット上で拡散され、その相手が誰なのか推測する声が上がっていた。
そんな中、高橋の名前が上がっていたことを受けて、相方・八木真澄がX（旧Twitter）にて「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。その後、高橋もXを更新し「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪し、相方の八木真澄を間に入れて会話したことを改めて説明していた。そして12日、中山は自身のXにて「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません。謝罪して撤回させて下さい」と発言を訂正し、謝罪した。（modelpress編集部）
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