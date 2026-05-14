　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.35　5.46　6.58　7.30
1MO　7.18　5.45　6.21　6.71
3MO　7.62　5.74　6.64　7.03
6MO　7.96　6.00　7.03　7.30
9MO　8.13　6.19　7.36　7.47
1YR　8.29　6.51　7.68　7.64

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.37　7.95　6.20
1MO　6.90　7.88　6.28
3MO　7.51　8.39　6.63
6MO　7.97　8.81　6.93
9MO　8.28　9.00　7.11
1YR　8.48　9.24　7.33
東京時間10:05現在　参考値

ドル円１週間物は７％台前半推移、介入警戒感も値幅自体は落ち着いており、ボラは低め推移。