通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.35 5.46 6.58 7.30
1MO 7.18 5.45 6.21 6.71
3MO 7.62 5.74 6.64 7.03
6MO 7.96 6.00 7.03 7.30
9MO 8.13 6.19 7.36 7.47
1YR 8.29 6.51 7.68 7.64
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.37 7.95 6.20
1MO 6.90 7.88 6.28
3MO 7.51 8.39 6.63
6MO 7.97 8.81 6.93
9MO 8.28 9.00 7.11
1YR 8.48 9.24 7.33
東京時間10:05現在 参考値
ドル円１週間物は７％台前半推移、介入警戒感も値幅自体は落ち着いており、ボラは低め推移。
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3MO 7.62 5.74 6.64 7.03
6MO 7.96 6.00 7.03 7.30
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.28 9.00 7.11
1YR 8.48 9.24 7.33
東京時間10:05現在 参考値
ドル円１週間物は７％台前半推移、介入警戒感も値幅自体は落ち着いており、ボラは低め推移。