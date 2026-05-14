生後2カ月で7kg→1年半で50kgになった大型犬！たっぷりの愛情で劇的進化を遂げたネコいぬたち

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

5月14日（木）放送の同番組では、「ネコいぬ！ビフォーアフター」や「古都・京都で出会う金継ぎ教室の癒やしネコ」などを特集する。

【写真】子どもとほぼ同じ重さ…？トイプードルがもはや人間の“デカプー”に

今回のゲストは、“ネココメンテーター”の松井ケムリ（令和ロマン）。愛猫のイトちゃんのかわいいクセを写真付きで紹介する。

◆ネコいぬの驚愕ビフォーアフター！

「同一人物なんです…」という切実な投稿とともに、SNSでおよそ3万いいねを獲得した1枚の写真を調査。

迎えた当初は小さかったネコが、4年後には体重が2倍、貫禄たっぷりの姿に変貌？

さらに、生後2カ月で7キロだった大型犬が、わずか1年半で50キロの巨体へと成長し、飼い主をハグで押しつぶさんばかり…。

トイプードルの平均体重を遥かに超え、抱っこすると「もはや人間」に見えてしまう12キロの“デカプー”など、愛情をたっぷり受けて劇的な進化を遂げたネコいぬたちの軌跡を追う。

◆京都で出会う「金継ぎ教室」の癒やしネコ

MCの森千晴が、京都・嵐山で話題の看板ネコを訪ねる旅へ。今回訪れたのは、割れた陶器を修復する日本の伝統技法「金継ぎ」を体験できる教室だ。

そこで待っていたのは、お客さんの作業を鋭くチェックする三毛ネコの月ちゃんと、ちょっと人見知りな黒ネコの夜ちゃん。

実は2匹とも元保護ネコで、今では癒やしの看板ネコとして大人気。森も月ちゃんに見守られながら、世界に一つだけのオリジナル金継ぎアクセサリー作りに挑戦する。

このほか番組では、1年ぶりに開催の人気企画「第8回 やんのかステップ選手権」や、特集「獣医師が挑む保護活動の最前線」なども紹介される。