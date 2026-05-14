レゾナック・ホールディングス<4004.T>が急伸している。１３日の取引終了後に、２６年１２月期上期業績予想について、売上高を６１５０億円から６６００億円（前年同期比２．８％増）へ、営業利益を３５０億円から５７０億円（同７４．８％増）へ、純利益を２００億円から３８０億円（同９３．３％増）へ上方修正したことが好感されている。



主に半導体・電子材料における先端半導体用途の販売数量が増加していることが売上高・利益を押し上げる。なお、２６年１２月期通期業績予想は、足もとの世界情勢の先行き不透明感を考慮し、売上高１兆３１００億円（前期比２．８％減）、営業利益１０５０億円（同２．３倍）、純利益７７０億円（同２．７倍）の従来見通しを据え置いている。



同時に発表した第１四半期（１～３月）決算は、売上高３０７８億９２００万円（前年同期比４．１％減）、営業利益２２１億４４００万円（同５８．４％増）、純利益１５２億８３００万円（同７４．６％増）だった。ＡＩなどの先端半導体向けの販売数量が増え、半導体後工程材料の売り上げが四半期ベースで過去最高となるなど、半導体・電子材料が好調に推移した。



出所：MINKABU PRESS