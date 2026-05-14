１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円８５銭前後と前日の午後５時時点に比べ１銭程度のドル高・円安とほぼ横ばい。



１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円８６銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でインフレ圧力の根強さが示されたことから一時１５７円９３銭まで上伸したが、その後は為替介入への警戒感から上値が重くなった。



きょうはトランプ米大統領と中国の習近平国家主席との会談が予定されており、東京市場は模様眺めムードが広がりやすくなっている。強めの米物価指標が相次いだことがドルの支えとなっている半面、日本の通貨当局が６日に実施したとみられる円買い介入の直前（１５７円台後半）のラインが意識されやすく、ドル円相場は概ね１５７円８０銭台で推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円９５銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS