フルヤ金属がＳ高カイ気配、２６年６月期業績予想及び配当予想を上方修正

フルヤ金属<7826.T>がストップ高の１万６３０円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を８８０億円から９６０億円（前期比６７．３％増）へ、営業利益を１６５億円から２２５億円（同２．４倍）へ、純利益を１１０億円から１５０億円（同２．３倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１２０円から１５５円（前期９６円）へ引き上げたことが好感されている。



情報通信市場やエレクトロニクス市場、半導体市場などの底堅い需要を背景に、データセンター用ＨＤＤ部材や半導体製造装置用部材などが引き続き順調に推移すると見込まれることが要因。また、ファインケミカル・リサイクル部門が復調傾向にあることや、期初から取り組んでいる貴金属市況の変動に強い経営体質の構築で、サプライチェーン支援部門が予想を上回る見通しになることも寄与する。



同時に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）決算は、売上高７４７億３０００万円（前年同期比８３．１％増）、営業利益１７３億３６００万円（同２．１倍）、純利益１１６億８７００万円（同２．１倍）だった。



出所：MINKABU PRESS