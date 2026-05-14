ブロードエンタープライズ<4415.T>がストップ高の１４３５円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）単独決算が、売上高２５億４７００万円（前年同期比８８．１％増）、営業利益５億６０００万円（同３．３倍）、純利益２億２９００万円（同２．３倍）と大幅増収増益となったことが好感されている。



販売代理店の獲得や連携強化に加えて、宿泊施設、分譲マンション、地方創生案件など対象領域の拡大を進めたことで内装リノベーション「ＢＲＯ－ＲＯＯＭ」が好調に推移したほか、既存の管理会社との連携強化に加えて、修繕需要の取り込みに注力したことで外壁塗装・大規模修繕工事「ＢＲＯ－ＷＡＬＬ」も大幅に売り上げを伸ばした。なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高１００億円（前期比３４．９％増）、営業利益１７億円（同７３．９％増）、純利益６億５０００万円（同５５．９％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、株主優待制度の拡充を発表したことも好材料視されている。現行制度では毎年１２月末日時点で１００株以上を１年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じてＱＵＯカードを１５００～３０００円相当提供していたが、２６年６月末日時点の株主からは実施回数を年２回に増やすとともに継続保有要件をなくし、毎年６月末日及び１２月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象とし、優待品もＰａｙＰａｙマネーライトやＡｍａｚｏｎギフトカードと交換できるデジタルギフト１０００～４０００円（年２０００～８０００円）相当に変更する。



出所：MINKABU PRESS