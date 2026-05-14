新東工業<6339.T>は急反騰し、一時ストップ高となる前営業日比１５０円高の１１４２円に買われた。１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１７００億円（前期比３．５％減）、営業利益予想は７３億円（同９０．５％増）、最終損益予想は５６億円の黒字（前期は１６２億６２００万円の赤字）とした。年間配当予想は中間・期末各２４円の合計４８円（前期実績は４４円）を見込んでおり、大幅な営業増益と増配の見通しを好感した買いが集まっている。部品・メンテナンス・消耗品の拡販などによる収益基盤の強化を図るとともに、固定費の圧縮による収益向上を強力に推進する。



また、２６年３月期は売上高が前回予想の１８００億円に対し１７６１億７８００万円（前の期比１７．３％増）だった一方、営業利益は２５億円から３８億３１００万円（同２７．５％増）、最終損益が１７０億円の赤字から１６２億６２００万円の赤字（前の期は２７億５７００万円の黒字）で着地した。営業利益が減益予想から一転して大幅増益となっており、こちらも株価の刺激材料となっている。第４四半期（１～３月）に客先の注文が集中するなか、利益率が高い部品売り上げを滞りなく計上できたほか、機械売り上げの原価率も低減した。



出所：MINKABU PRESS