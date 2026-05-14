「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１０時現在で、ジャパンマテリアル<6055.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



１４日の東京市場で、Ｊマテリアルは反発して始まったものの失速。１２日に年初来高値となる２２５３円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は１３日取引終了後に２７年３月期通期の連結業績予想を公表。生成ＡＩの普及・拡大及びデータセンター向けの需要拡大に伴う先端半導体向けの設備投資の拡大が追い風になるとみており、売上高は前期比５．２％増の６１０億円、営業利益は同５．９％増の１５５億円を見込み、期末一括配当は前期比３円増配の３５円を計画している。



出所：MINKABU PRESS