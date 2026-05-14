前田大然が4試合連続ゴール! セルティックは劇的白星で最終節の“優勝決定戦”へ
[5.13 スコットランド・プレミアリーグ第37節 マザーウェル 2-3 セルティック]
セルティックの日本代表FW前田大然が13日、敵地でのスコットランド・プレミアリーグ第37節マザーウェル戦(○3-2)で、今季公式戦15ゴール目を記録した。
先発フル出場した前田は0-1の前半41分、中央からペナルティエリア左へ動き出すと、相手のスライディングでこぼれたボールが足下に入る。外へ流れながら左足で打ったシュートが右ポストに当たって決まり、4戦連発弾となった。
後半に2-1と逆転したセルティックは一時同点とされるも、終了間際に勝ち越して劇的な勝利。ベンチスタートのMF旗手怜央は後半25分に途中出場した。
他会場で首位ハーツも勝ったため、セルティックは勝ち点1差の2位で変わらず。16日にホームで行われる最終節は、そのハーツとの直接対決。勝利すれば5連覇となる。
セルティックの日本代表FW前田大然が13日、敵地でのスコットランド・プレミアリーグ第37節マザーウェル戦(○3-2)で、今季公式戦15ゴール目を記録した。
先発フル出場した前田は0-1の前半41分、中央からペナルティエリア左へ動き出すと、相手のスライディングでこぼれたボールが足下に入る。外へ流れながら左足で打ったシュートが右ポストに当たって決まり、4戦連発弾となった。
後半に2-1と逆転したセルティックは一時同点とされるも、終了間際に勝ち越して劇的な勝利。ベンチスタートのMF旗手怜央は後半25分に途中出場した。
他会場で首位ハーツも勝ったため、セルティックは勝ち点1差の2位で変わらず。16日にホームで行われる最終節は、そのハーツとの直接対決。勝利すれば5連覇となる。